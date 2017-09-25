Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Gomis'e ırkçı ifadeler kullanmıştı! Mahkemeye sevk edildi

GOMİS'E IRKÇI İFADELER KULLANMIŞTI! MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'lı Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Gomis'e Irkçı İfadeler Kullanmıştı! Mahkemeye Sevk Edildi(8/10)4

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan Hakan Hepcan, bugün polis nezaretinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tutuklanma talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gomis  E  Irkçı  İfadeler  Kullanmıştı  Mahkemeye  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER