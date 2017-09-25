GOMİS'E IRKÇI İFADELER KULLANMIŞTI! MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Galatasaray'lı Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan Hakan Hepcan, bugün polis nezaretinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tutuklanma talebiyle Hakimliğe sevk edildi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.
Kaynak: haberinburada
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