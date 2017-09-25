Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadeler kullanan Hakan Hepcan, bugün polis nezaretinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tutuklanma talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kalmıştı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekmişti. Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: haberinburada