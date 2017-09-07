Cedric Carrasso'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla bir fotoğraf yeniden hafızalarda canlandı. 2009 yılında Fransa Milli Takım idmanında bayılan Gomis'in yanına ilk gelen isimlerden biri Cedric Carrasso'ydu.

YOLLAR YENİDEN KESİŞTİ

Fransa'da uzun yıllar forma giyen 35 yaşındaki kalecinin yeniden yolu Gomis ile kesişti. Ayrıca Carrasso, Galatasaray'ın şu anki sağ beki Mariano ile de 2012-2015 yılları arasında Bordeaux'da beraber oynadı.

"BAYILMALAR OLABİLİR" DENMİŞTİ

Carrasso'nun Gomis ile talihsiz anısı Sık sık bayılmalar yaşayan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada