İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

Gomis'in Fransa'da Bayıldığı Dönemde, Yanına İlk Gelen Carrasco Olmuş

GOMİS'İN FRANSA'DA BAYILDIĞI DÖNEMDE, YANINA İLK GELEN CARRASCO OLMUŞ

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Carrasco ile Bafetimbi Gomis'in fotoğrafı ortaya çıktı. Gomis'in, Fransa Milli Takım antrenmanında bayıldığında yardımına ilk koşan Carrasco olmuş.

Tarih : 07 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Gomis'in Fransa'da Bayıldığı Dönemde, Yanına İlk Gelen Carrasco Olmuş(6/10)2

Cedric Carrasso'nun Galatasaray'a transfer olmasıyla bir fotoğraf yeniden hafızalarda canlandı. 2009 yılında Fransa Milli Takım idmanında bayılan Gomis'in yanına ilk gelen isimlerden biri Cedric Carrasso'ydu.

YOLLAR YENİDEN KESİŞTİ

Fransa'da uzun yıllar forma giyen 35 yaşındaki kalecinin yeniden yolu Gomis ile kesişti. Ayrıca Carrasso, Galatasaray'ın şu anki sağ beki Mariano ile de 2012-2015 yılları arasında Bordeaux'da beraber oynadı.

"BAYILMALAR OLABİLİR" DENMİŞTİ

Carrasso'nun Gomis ile talihsiz anısı Sık sık bayılmalar yaşayan Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gomis  İn  Fransa  Da  Bayıldığı  Dönemde  Yanına  İlk  Gelen  Carrasco  Olmuş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER