Galatasaray'ın ligdeki iyi gidişi sürüyor. 5. haftada Kasımpaşa'yı konuk eden sarı kırmızılılar rakibini Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-Kırmızılı taraftarların çok büyük ilgi gösterdiği maçta Galatasaray yoğun pres uygularken, bir çok gol pozisyonu girdiği maçta bunların iki tanesini değerlendirebildi.

GOMİS ZAFERİ GETİRDİ

Kısa süre içinde Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Gomis 44 ve 82. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltirken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada