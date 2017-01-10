Ekim ayın da tanıtılan ve bir akıllı asistan servisi olan Google Asistan daha fazla ön plana çıkarmak için hazırlanıyor.



Google Asistan yakında Android TV ve bir çok farklı kanalda kullanılabilmesiyle artık gündemde. Yakın zamanyapılan duyurular ve haberlerde Google Asistan özellikli Pixel & Pixel XL telefonlarını Ekim ayında tanıtarak ilk çıkışını gerçekleştirdiğini biliyoruz . Geçtiğimiz haftalarda da geliştiricilerin Google Home için Google Asistan temelli uygulamalar geliştirebilmesinin önü de açıldı. Nunu fırsat bilen Google geliştiricileri yaptıkları çalışmalar sonucunda yeni gelen güncellemelerle Google Asistan'ın kullanım alanlarını oldukça genişleteceği sinayallerini veriyor.



Yakın zamanda birçok haber kaynağında dolaşan ve dedikodu niteliğinde olan söylentiler Google'ın resmi blogunda yapılan açıklamalarla da doğrulanmış oldu. Resmi açıklamaya göre Google Asistan, önümüzdeki aylarda Google Asistan'a entegre edilecek. Böylece Android TV destekli televizyonlar ve uydu cihazları üzerinden Asistan desteği alabilecek. Yani Google Asistan ile konuşarak istenilen içerikleri izlemek mümkün olacak.Bu mümkünatla Google teknoloji yeniliklerini bir yenisini daha eklemiş olacak.



Peki ya bu yenilik ne işe yarıyor? Bize artıları ne olacak? Google Asistan & Android TV birlikteliğiyle kullanıcılar sesli komutla bir içeriği oynatabilecek, içerik/film araması yapabilecek, içerikler hakkında bilgi alabilecek veya ışık ayarı gibi özellikleri yönetebilecek.



Android TV ise önce NVIDIA SHIELD ile ardından ABD'deki Android 6.0 ve Android 7.0 sürümlü tüm Adroid TV'lerde (AirTV Player, Sharp Aquos, Sony Bravia, Xiaomi Mi Box vs.) kullanılabilecek.



Google'ın Asistan'ı sadece bir kaç kanalda kullanmak istemediğini birçok açıklamada vurgulanmıştı. Bu yüzdenönümüzdeki aylarda Google Asistan entegre edeceği tek kanal Android TV olmayacak diyebiliriz. Android Wear 2.0 güncellemesiyle akıllı saatlerde de ‘OK Google' komutunun kullanılabilir olmasıyla yine araç içi bilgi-eğlence sistemleri de Embedded Google Assistant SDK üzerinden Google Asistan desteğine kavuşabilecek. Eh Google'un bu kararı aslında sürpriz de değil.



Google, son olarak Asistan için tanıtılan geliştirici platformu Google Actions'da çeşitli sonuçların alındığını da paylaşıyor ve şu sıralarda devam eden tüketici elektroniği fuarı CES'te iyi şekilde pazarlayarak daha fazla geliştiricinin dikkatini çekme konusunda oldukça kararlı davranıyor. Google, CES'te Daimler, Hyundai gibi iş ortaklarının da Google Asistan ile ilgili tanıtımların da yapılacağını söyleyelim. Google rakiplerine bu konularda yine göz açtırmayacağa benziyor. Bakalım CES sonrası Asistan neler kazanacak?