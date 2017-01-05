Google geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu klavyesi büyük bir başarı elde etti. Firma Gboard adıyla güncellediği klavyesi ile hem Android hem de İOS platformunda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.



Google geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu klavyesi büyük bir başarı elde etti. Firma Gboard adıyla güncellediği klavyesi ile hem Android hem de İOS platformunda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.



Günümüzde oldukça popüler olan özelleştirilmiş klavye uygulamalarında lider konumda olan SwiftKey'in yanında piyasada pek çok farklı uygulama bulunuyor. Swiftkey her ne kadar indirme sayısında birinci olmasa da ilk olması ve sunduğu özellikler ile artık firmaların telefonda ön yüklü olarak verdiği klavyeler arasına girdi.



Google geçtiğimiz aylarda ilginç şekilde ilk olarak İOS platformunda kendi klavyesini yayınladı. Google klavye adını taşıyan uygulama geçtiğimiz günlerde aldığı güncelleme ile birlikte Gboard adını almıştı. Pek çok farklı özelliğe sahip olan klavye anlık Google aramaları yapabilmenin yanında geni bir gif arşiviyle de geliyor. Kullanıcıların diğer klavyelerde şikayetçi olduğu bazı şeylerin farkında vararak bunları düzelten Amerikan teknoloji devi bu sayede büyük bir başarı elde etmiş durumda. 100'ün üzerinde dile destek sunan klavyenin gelişmiş bir tahmin sistemi de bulunuyor.



Türkçe dil desteğine de sahip olan klavye 16 Aralık'ta aldığı güncelleme ile birlikte Gboard adını almıştı. Şirketin büyük destek verdiği klavye bu destekler sayesinde şu an da büyük bir başarı elde etmiş durumda. Uygulama hem İOS hem de Android platformunda aktif olarak indirilebilirken Android platformunda tam 500 milyon indirme sayısına ulaştı.



500 milyonluk indirme sayesinde dünya çapında en çok indirilen uygulamalar arasında girmeyi başaran uygulama büyük bir kullanıcı kitlesine de erişmiş oldu.



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