GOOGLE, SÜRÜCÜSÜZ ARABALARA 1,1 MİLYAR DOLAR HARCADI
Google'ın sürücüsüz otonom araba teknolojisine en az 1.1 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı.
Sürücüsüz otonom arabalara milyarlar harcanıyor. General Motors, Cruise Automation'a 1 milyar dolar verirken Intel, çip yapımcısı Mobileye'a 15 milyar dolar ödedi. Şimdi ise, Google'ın otonom araba teknolojisine IEEE Spectrum'a göre en az 1.1 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı. Bu sayı Google'ın Waymo'da bir finansal analist olan Shawn Bananzadeh'ten bir ifadeyi sansürlemeyi ihmal etmesi üzerine ortaya çıktı.
UBER, OTTO'YU 680 MİLYON DOLARA SATIN ALDI
Bu sayı aslında piyasadaki diğerleriyle yakın. Mesela Uber, Levandowski'nin kendini süren kamyon girişimi Otto'yu 680 milyon dolara satın aldı.
Google, 1.1 milyar dolar rakamının ortaya çıkmasını kesinlikle istememiş olmalı, ama Uber davasındaki çok sayıdaki dava özetini düşününce arada bazı bilgilerin sansürlenmesinin unutulması çok da sürpriz değil.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar