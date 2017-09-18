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Google, Sürücüsüz Arabalara 1,1 Milyar Dolar Harcadı

GOOGLE, SÜRÜCÜSÜZ ARABALARA 1,1 MİLYAR DOLAR HARCADI

Google'ın sürücüsüz otonom araba teknolojisine en az 1.1 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Google, Sürücüsüz Arabalara 1,1 Milyar Dolar Harcadı(7/10)3

Sürücüsüz otonom arabalara milyarlar harcanıyor. General Motors, Cruise Automation'a 1 milyar dolar verirken Intel, çip yapımcısı Mobileye'a 15 milyar dolar ödedi. Şimdi ise, Google'ın otonom araba teknolojisine IEEE Spectrum'a göre en az 1.1 milyar dolar harcadığı ortaya çıktı. Bu sayı Google'ın Waymo'da bir finansal analist olan Shawn Bananzadeh'ten bir ifadeyi sansürlemeyi ihmal etmesi üzerine ortaya çıktı.

UBER, OTTO'YU 680 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Bu sayı aslında piyasadaki diğerleriyle yakın. Mesela Uber, Levandowski'nin kendini süren kamyon girişimi Otto'yu 680 milyon dolara satın aldı.

Google, 1.1 milyar dolar rakamının ortaya çıkmasını kesinlikle istememiş olmalı, ama Uber davasındaki çok sayıdaki dava özetini düşününce arada bazı bilgilerin sansürlenmesinin unutulması çok da sürpriz değil.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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