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GÖREN BİR DAHA BAKTI! 2 KURBANLIĞI BİSİKLETİYLE TAŞIDI


Gören Bir Daha Baktı! 2 Kurbanlığı Bisikletiyle Taşıdı
Tarih : 02 Eylül 2017, 15:30
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Hindistan'da bir adam ve kurbanlıkları, biri omuzunda biri sırtında öylece ilerlediler.

Hayvanlar da şaşkındı onları görenler de. Görüntüler Hindistan'dan. Bir vatandaş kurbanlık koyunları bisikletiyle taşıyarak ilginç görüntüler oluşturdu. Bu şaşırtan manzarayı gören başka bir aracın sürücüsünün kamerası ise kayıttaydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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