GÖREN BİR DAHA BAKTI! 2 KURBANLIĞI BİSİKLETİYLE TAŞIDI
Hindistan'da bir adam ve kurbanlıkları, biri omuzunda biri sırtında öylece ilerlediler.
Hayvanlar da şaşkındı onları görenler de. Görüntüler Hindistan'dan. Bir vatandaş kurbanlık koyunları bisikletiyle taşıyarak ilginç görüntüler oluşturdu. Bu şaşırtan manzarayı gören başka bir aracın sürücüsünün kamerası ise kayıttaydı.
Kaynak: haberinburada
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