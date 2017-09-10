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GÖRENLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! 4 AYLIK BEBEK CAMDAN FIRLAYIP ÖLDÜ


Görenler gözyaşlarını tutamadı! 4 aylık bebek camdan fırlayıp öldü
Tarih : 10 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Görenler Gözyaşlarını Tutamadı! 4 Aylık Bebek Camdan Fırlayıp Öldü(7/10)3

Kars'ta meydana gelen yürek burkan olayda, Ahmet Gezici idaresindeki 36 AF 002 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta Mehmet Çelebi yönetimindeki 36 FP 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mehmet Çelebi'nin kullandığı otomobilde bulunan 4 aylık Arasta Çelebi adlı bebek araçtan fırlayarak yola savruldu. Sürücüler ile Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk ile Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bebek Arasta Çelebi, kaldırıldığı hastanede müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖREN AĞLADI

Öte yandan kaza yerinde araçtan fırlayan bebeği gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Henüz 4 aylık Arasta bebeğin araç camından fırlayarak yola savrulduğunun ortaya çıkması, oto koltukları ve bebek pusetlerinin hatalı kullanımını bir kez daha gündeme getirdi. Maalesef ülkemizde pek çok aile oto koltuklarını ve pusetleri araç koltuklarına ya yanlış bağlıyor, ya da hiç bağlamıyor. Bu nedenle normalde hafif maddi hasarla atlatılabilecek bir kaza daha felaketle sonuçlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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