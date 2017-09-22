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Görevi Bırakan Topbaş: İnsan Her Şeyi Affeder, Adam Yerine Konmamayı Affedemez

GÖREVİ BIRAKAN TOPBAŞ: İNSAN HER ŞEYİ AFFEDER, ADAM YERİNE KONMAMAYI AFFEDEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa konuşmasında "İnsan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affedemez." sözleri dikkat çekti.

Tarih : 22 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Görevi Bırakan Topbaş: İnsan Her Şeyi Affeder, Adam Yerine Konmamayı Affedemez(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kadir Topbaş, 3 dönemdir yürüttüğü belediye başkanlığı görevini hep emanet olarak gördüğünü söyledi ve "Borçlu bir belediye bırakmıyorum." vurgusu yaptı.

"YÖNETİM TARZIM ŞU, İNSAN HER ŞEYİ AFFEDER ADAM YERİNE KONMAMAYI AFFETMEZ"

Topbaş, "Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet doğrudan siyaset üretmek istiyor buna asla müsaade etmem" dedi.

"BUGÜN İTİBARİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILDIM, İSTİFA ETTİM"

Topbaş, "Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz" dedi.

MUHALEFETE MESAJ

"Kırgınlığım yok, her zaman partimin yanındayım" diyen Topbaş, muhalefete de "Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna müsaade etmem. Ben bugün itibariyle buradaki görevimi bıraktım, istifa ettim. Ancak buradan onlara siyaset çıkmaz." diyerek tepki gösterdi.

Topbaş'ın sözleri arasında dikkat çeken detaylar:

* İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı affetmez.

* Kırgınlığım yok, her zaman partime bağlıyım.

* Hata ve ihanet birbirine karıştırılmamalı.

* Onurluyum ve gururluyum.

* Borçlu bir belediye bırakmıyorum.

* Hayatımda yorgunluk kelimesini kullanmadım, hiçbir yerde yorgunum demedim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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