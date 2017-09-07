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Görevimiz Tehlike! ABD'de Kelepçelerini Çözen Kadın, Polis Arabasını Çaldı

GÖREVİMİZ TEHLİKE! ABD'DE KELEPÇELERİNİ ÇÖZEN KADIN, POLİS ARABASINI ÇALDI

ABD'nin Teksas eyaletinde elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan bir kadın, önce kelepçeden kurtuldu, ardından polis arabasını kaçırdı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 20:40
Puan Ver : Görevimiz Tehlike! Abd'de Kelepçelerini Çözen Kadın, Polis Arabasını Çaldı(7/10)3

ABD'de Teksas eyaletine bağlı Lufkin şehrinde hırsızlık yaptığından şüphelenilen 33 yaşındaki Toscha Sponsler, gözaltına alındı.

ARAÇTA BEKLERKEN KELEPÇELERDEN KURTULDU

Genç kadının çantasında arama yapan polisler, Sponsler'ı kelepçeleyerek polis aracında bekletti. Bu sırada kelepçelerinden kurtulan kadın, aracın direksiyon tarafına geçti.

23 DAKİKALIK KOVALAMACA

Kadın daha sonra aracın başına geçerek aracı çaldı. Bunu fark eden polisler, hemen diğer polis aracıyla kaçırılan otomobili kovalamaya başladı.

Kadının firarı 160 kilometre hızda 23 dakikalık heyecanlı bir kovalamacaya sahne oldu. Hızla giden kadının kullandığı araç, ancak ağaca çarparak durabildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toscha Sponsler, uyuşturucu madde bulundurmak, ciddi yaralama ve ölüm tehdidi ile kolluk kuvvetlerinden kaçmaya teşebbüs, kamu görevlisine saldırı, tutuklu halde iken kamu aracının kaçırılması, yetki dışı kamu arabasının kullanılması suçlarından Angelina Bölge Cezaevine gönderildi.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Aracın görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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