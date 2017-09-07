İzmir'de Metro Turizm'e ait otobüste seyir halindeyken cep telefonundan görüntülü konuşma yapan ve yolcuların uyarılarına aldırmayan şoför, tepkiler üzerine işte çıkarıldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Metro Turizm otobüsünde çekilen görüntüler, 'pes artık' dedirtti. Metro Turizm olayı doğrulayarak, şoförün işten çıkarıldığını açıkladı.

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTI

3 Eylül tarihinde İzmir'de gerçekleşen seferde, otobüs şoförü hareket halindeyken cep telefonuyla görüntülü arama yapmaya başladığı görülüyor. Yolcuların uyarısına rağmen telefonunu kapatmayan şoför, konuştuğu kişiye etrafı da gösteriyor. Şoförün yolcuları ve trafikteki diğer araçları hiçe sayarak yaptığı görüşme bir yolcu tarafından görüntüleniyor.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Metro Turizm'den konuyla ilgili yapılan açıklamada olay doğrulanarak, "Konu tarafımıza aksettiği an itibariyle bahsi geçen personelin iş akdine son verilmiştir" denildi.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada