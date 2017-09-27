GÖSTERİ YAPILIRKEN KAYIŞI KOPAN DAVUL, KADINA UÇTU
Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki bir düğünde, davulcunun şov yaptığı sırada kayışı kopan davul, gösteriyi cep telefonu ile görüntüleyen kadına çarptı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.DAVUL EKİBİ GÖSTERİ YAPIYORDU
Samsun'un Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi'ndeki bir düğünde 3 kişiden oluşan davul-zurna ekibi sahneye çıktı. Ardından iki davulcu önce yere yattı, sonra da zurnacının ritmi ile birlikte ayağa kalkarak karşılıklı olarak davullarını çalmaya başladı.
KENDİ ÇEVRELERİNDE HIZLA DÖNMEYE BAŞLADILAR
Ancak kendi çevrelerinde hızla dönerken davulculardan birinin omuzundaki asılı olan davulun kayışı koptu.
KAYIŞI KOPAN DAVUL HIZLA ÜZERİNE UÇTU
Davul, gösteriyi sahnenin kenarından cep telefonuna kaydeden Nazire Karaca'ya hızla çarptı. Karaca, ne olduğunu şaşırırken olaydan yara almadan kurtuldu.
"İYİ Kİ TELEFONUMA VE ELİME ÇARPTI"
Davulun kendisine doğru geldiğini fark etmesiyle yere düştüğünü söyleyen Nazire Karaca, "Davul telefonuma ve elime çarpmamış olsaydı, direkt kafama vururdu ve daha kötü olabilirdi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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