GÖYNÜK'TE GİZLİ HAZİNE: BİRKAÇ MİLYAR TONLUK KAYA GAZI REZERVİ VAR
Sahip olduğu doğal güzelliklerini, kendine has kent dokusunu, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılan ve "Sakin Şehir" ünvanı alan Bolu'nun Göynük ilçesi, Türkiye'nin gizli hâzinesi kaya gazı ile gündemde.
TÜRKİYE'NİN YENİ HAZİNESİ
Türkiye'nin yeni hâzinesi kaya gazı olabilir. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi ile Sergisi'nde (INERMA) konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, Bolu'nun 15 bin 371 nüfuslu ilçesi göynük'te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi.
ENERJİ ZİRVESİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen INERMA'nın ikinci gününde enerji çeşitleri masaya yatırıldı. Zirvenin ikinci gününde ısıtıldığında petrol ve gaz üreten organik bir kayaç türü olan shale gas (şeyi gazı) ya da bitümlü shale olarak da adlandırılan kaya gazı konuşuldu.
4 İLÇEDE REZERV BULUNUYOR
Önal, Türkiye'de özellikle Bolu Göynük bölgesinde birkaç milyar ton düzeyinde kaya gazlı karbonlu tabakalar olduğunu aktardı. Maden Tetkik Arama'nm (MTA) rezervleri araştırdığını belirten Önal "Yerel halkın bu durumdan haberi olduğunu sanmıyorum. Maden Tetkik Arama (MTA) şu anda araştırıyor" dedi.
Göynük'teki hidrokarbondan petrol ve kömür üretilebileceğini ifade eden Önal şöyle konuştu:
"ABD'de çok önemli rezervler keşfedildi. Türkiye'de yeni araştırmaya başladık. Üretim aşamasına geçmiş değiliz, arama ve laboratuvar aşamasında. Kaya gazı Türkiye'ye 10 sene sonra gelir diye düşünüyorum."
Önal'ın verdiği bilgiye göre Göynük'ten sonra en fazla kaya gazı rezervi, Ankara'nın Beypazarı ile Nallıhan ve Konya'nın Ereğli, Niğde'nin Bor ilçelerinde bulunuyor.
BAZI ÜLKELER YASAKLADI
Önal'ın verdiği bilgiye göre kaya gazının üretimi Lüksemburg, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda'da yasaklı, Türkiye'de ise üretim izni var.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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