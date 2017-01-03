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gözaltına alınan hdp'li ziya pir serbest bırakıldı

GÖZALTINA ALINAN HDP'Lİ ZİYA PİR SERBEST BIRAKILDI

Adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan ve gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir serbest bırakıldı

Tarih : 03 Ocak 2017, 17:11
Puan Ver : Gözaltına Alınan Hdp'li Ziya Pir Serbest Bırakıldı(10/10)11


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen, hakkında "zorla getirme" kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı. Pir, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.



Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.



HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



 



kaynak:habertürk








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