

Zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Devlet Hastanesi kampüsündeki Adana Adli Tıp Birimine getirildi.



Bu sırada hastanede bulunan vatandaşlar şüphelilere, "Vatan hainleri, bu bayrağa kurban olun. Bayrak bizim namusumuzdur. Ne mutlu Türküm diyene " sözleriyle tepki gösterdi. Bir kişi de burada bulunan bir polise sarılarak, "Sizleri seviyoruz" dedi.