GÖZTEPE, DEPLASMANDA OSMANLISPOR'U 2-0 YENDİ
Süper Lig'de Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi, puanını 7'ye yükseldi.
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi ve milli aradan galibiyet ile dönmüş oldu.
Osmanlıspor karşılaşmanın 5. dakikasında Serdar Gürler ile gole çok aklaştı. Umar Aminu'nun şık pasıyla ceza sahasının içinde topla buluşan Serdar Gürler, Göztepe kalecisi Beto'yu geçemedi.
TAYFUR GÖZTEPE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ
Göztepe 25. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 öne geçti. Andre Castro'nun pasıyla topla buluşan genç oyuncu Trabzonspor maçının ardından bu maçta da topu ağlarla buluşturdu.
CASTRO PENALTIYI KAZANDI, JAHOVIC FARKI 2'YE ÇIKARDI
İlk yarının son dakikalarında Göztepe, Andre Castro'nun Osmanlıspor ceza sahasının içinde yerde kalmasının ardınan penaltı kazandı. Topun başına geçen Adis Jahovic penaltı atışını gole çevirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi.
DOUKARA DİREĞE TAKILDI
İkinci yarının ilk dakikalarında Osmanlıspor atağında Doukara'nın ceza sahasının içinden kafa vuruşu direğe takıldı ancak pozisyonda kafa kafaya çarpışan Kadu ve Doukara kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Yapılan tedavi sonrası iki oyuncu da maça devam etti.
Maçın ikinci yarısında Osmanlıspor gol için yüklense de sonuç değişmedi ve Göztepe sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti. Osmanlıspor ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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