GÖZTEPE DEPLASMANDA SİVASSPOR'U 3-2 DEVİRDİ
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe silindir gibi...
İzmir temsilcisi, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Göztepe'nin formda golcüsü Adis Jahovic, biri kendi kalesine olmak üzere toplam 4 gole (2'si penaltıdan) imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.
MEDJANI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sivasspor'un diğer sayısı ise 85'te Kone'den geldi. Ev sahibi ekipte 45'te kaleci ile karşı karşıya kalan Traore'yi düşüren Medjani kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
GÖZTEPE 13 PUANDA
Bu sonucun ardından seri galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen Göztepe, puanını 13'e yükseltti, 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sivasspor ise 6 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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