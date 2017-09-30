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GÖZTEPELİ SABRİ SARIOĞLU, 6 YIL SONRA TEKRAR MİLLİ TAKIM'DA


Göztepeli Sabri Sarıoğlu, 6 Yıl Sonra Tekrar Milli Takım'da
Tarih : 30 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Göztepeli Sabri Sarıoğlu, 6 Yıl Sonra Tekrar Milli Takım'da(10/10)6

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

SABRİ EN SON 6 YIL ÖNCE OYNAMIŞTI

Sabri Sarıoğlu uzun bir aradan sonra kadroya çağrıldı.

Sezon başında İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan Sabri, takımının ligde 3. sırada bulunmasında katkı sağlamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, en son 11.11.2011 tarihinde Hırvatistan'a 3-0 mağlup olduğumuz maçta milli formayı forma giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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