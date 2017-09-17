Süper Ligde Göztepe fırtınası esmeye devam ediyor. Üst üste Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle üst sıralara adını yazdıran sarı-kırmızılılar, taraftarıyla buluştuğu maçta Gençlerbirliği'ni de yenmeyi başardı: 3-2.

GOLLER

Göz-Göz, 37'de Scarione ve 38'de Tayfur'un golleriyle 2-0'lık avantajı yakalarken, 41'de Skuletic ilk yarının skorunu belirledi. Göztepe, 76'da Jahovic'le farkı 2'ye çıkardı, son sözü 87'de Gençlerbirliği'nden Serdar söyledi.

GÖZTEPE 10 PUANDA

Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 10'a çıkarırken, düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada