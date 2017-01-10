Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

Gram altın 140 lirayı, Çeyrek altın 230 lirayı da aştı!

GRAM ALTIN 140 LİRAYI, ÇEYREK ALTIN 230 LİRAYI DA AŞTI!

Ekonomi baş döndürüyor. Dolar, euro ve sterlin kurundan sonra altın da yeni rekorlara koşuyor. Gram altın 140 lirayı, çeyrek altın 230 lirayı geride bıraktı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 10:24
Puan Ver : Gram Altın 140 Lirayı, Çeyrek Altın 230 Lirayı Da Aştı!(9/10)10


Döviz kurundaki rekorlar, günden güne gelen zamlar derken, bir artış haberi de altında.. Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 233 liradan satılıyor.



24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,5 değer kazanarak 141,80 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 233 liraya, Cumhuriyet altını 949,00 liraya yükseldi. 



Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Ons altın bugün de yükselerek 1180 doları gördü. 



Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Altının gram fiyatındaki yükselişte ise dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor.








Etiketler: Gram  Altın  140  Lirayı  Çeyrek  Altın  230  Lirayı  Da  Aştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER