GS İLE FB'YE DOPİNG! ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ
İddaa, Süper Lig maçlarının ardından bahis oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şansı arttı, Beşiktaş ile Başakşehir'in azaldı.
İddaa Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre Bursaspor deplasmanında 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2,60'dan 2,35'e düşürüldü. Derbide sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın oranı ise, 2,20'den 2,35'e çıktı.
Derbi galibiyetiyle derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise, 6,00'dan 4,50'ye geriledi. Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan Başakşehir'in şampiyonluk oranı ise 5,00'den 7,00'ye yükseldi.
Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle;
Beşiktaş: 2,35
Galatasaray: 2,35
Fenerbahçe: 4,50
Başakşehir: 7,00
Trabzonspor: 30,00
Kaynak: haberinburada
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