İddaa, Süper Lig maçlarının ardından bahis oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şansı arttı, Beşiktaş ile Başakşehir'in azaldı.

İddaa Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Buna göre Bursaspor deplasmanında 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2,60'dan 2,35'e düşürüldü. Derbide sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ın oranı ise, 2,20'den 2,35'e çıktı.

Derbi galibiyetiyle derin bir nefes alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise, 6,00'dan 4,50'ye geriledi. Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan Başakşehir'in şampiyonluk oranı ise 5,00'den 7,00'ye yükseldi.

Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle;

Beşiktaş: 2,35

Galatasaray: 2,35

Fenerbahçe: 4,50

Başakşehir: 7,00

Trabzonspor: 30,00

Kaynak: haberinburada