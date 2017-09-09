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G.Saray, 34 Yıl Sonra Transfer Dönemini Yerli Futbolcu Almadan Bitirdi

G.SARAY, 34 YIL SONRA TRANSFER DÖNEMİNİ YERLİ FUTBOLCU ALMADAN BİTİRDİ

10 yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray, 34 yıl sonra bir transfer dönemini yerli futbolcu almadan tamamladı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : G.Saray, 34 Yıl Sonra Transfer Dönemini Yerli Futbolcu Almadan Bitirdi(7/10)3

Hayal kırıklıklarıyla dolu iki sezonu geride bırakan Galatasaray son yılların en büyük transfer operasyonlarından birisini noktaladı.

10 YENİ İSİM GELDİ

Teknik direktör Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün'ün yönettiği dev operasyonda kadroya 10 yeni isim katıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta uykusuz bırakan Galatasaray yönetimi takımı Belhanda, Gomis, Mariano, Maicon, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Denayer, Carrasso ve Latovlevici gibi yıldızlarla takviye etti.

34 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Tam 10 yabancı yıldız alan Cimbom bir ilke de imzasını attı. Galatasaray tam 34 yıl sonra bir transfer dönemini yerli futbolcu almadan tamamladı. Taraftarlar da yapılan bu hamleden çok memnun kaldı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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