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Gülben Ergen, Gazetecileri Görünce Çığırından Çıkıp Mikrofona Saldırdı

GÜLBEN ERGEN, GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ÇIĞIRINDAN ÇIKIP MİKROFONA SALDIRDI

Son günlerde hakkında çıkan haberlerle magazin gündemine oturan Gülben Ergen, havaalanında soru sormak isteyen muhabirin mikrofonuna saldırdı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Gülben Ergen, Gazetecileri Görünce Çığırından Çıkıp Mikrofona Saldırdı(7/10)3

Evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşen Gülben Ergen'i magazin muhabirleri havaalanında yakalayınca soru sormak istedi. Ünlü şarkıcı, sadece görevini yapmaya çalışan muhabirin üzerine yürüyüp mikrofununa saldırdı.

MUHABİRİ DÖVECEKTİ

Hakkında çıkan haberlerle ilgili inkar dahi etmeyen Gülben Ergen, karşısında muhabirleri görünce çığırından çıktı. Ergen, görevini yapmaya çalışan gazeteciyi neredeyse dövecekti.

SEREN SERENGİL İLE YEŞİM SALKIM OLAYLARI FENA PATLAMIŞTI

Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın, Gülben Ergen hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Salkım, Ergen için "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ..." demişti. Seren Serengil de "Benim sevdiğim adamı elimden aldı, bu kadının başka bir yuva yıkmasına izin vermeyeceğim." demişti.

GÜLBEN ERGEN KAMERALARI GÖRÜNCE SİNİRİNE HAKİM OLAMADI

Gülben Ergen ise tüm bu olaylar karşısında sadece hukuk yoluna başvuracağını belirtmişti. Ancak kameraları karşısında görünce Gülben Ergen sinirlerine hakim olamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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