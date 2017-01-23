

Gülşen geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü şarkıcı şu sıralar tüm vaktini oğlu Azur Benan'la geçiriyor.







Annelik heyecanı yaşayan Gülşen doğumdan sonra yanında olan tüm sevdiklerine sosyal medya aracılığı ile teşekkür etti.







Gülşen, "Oğlumuz Azur Benan doğduğu andan itibaren, bizim kadar heyecanlanıp seferber olan, arayan, soran, yanımızda olan, güzel dileklerini ileten herkese gönülden teşekkürler" notunu paylaştı.











kaynak:gazetevatan