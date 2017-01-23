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gülşen'den doğumdan sonra ilk mesaj!

GÜLŞEN'DEN DOĞUMDAN SONRA İLK MESAJ!

Geçtiğimiz hafta doğum yapan Gülşen, doğum sonrası Instagram'dan ilk mesajını yayınladı.

Tarih : 23 Ocak 2017, 12:26
Puan Ver : Gülşen'den Doğumdan Sonra İlk Mesaj!(6/10)8


Gülşen geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü şarkıcı şu sıralar tüm vaktini oğlu Azur Benan'la geçiriyor. 


 


Annelik heyecanı yaşayan Gülşen doğumdan sonra yanında olan tüm sevdiklerine sosyal medya aracılığı ile teşekkür etti.


 


Gülşen, "Oğlumuz Azur Benan doğduğu andan itibaren, bizim kadar heyecanlanıp seferber olan, arayan, soran, yanımızda olan, güzel dileklerini ileten herkese gönülden teşekkürler" notunu paylaştı.


 


 


kaynak:gazetevatan





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