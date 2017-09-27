GÜMRÜK BAKANI TÜFENKCİ: HABUR'A ALTERNATİF KAPI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Irak'a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz. Ovaköy Habur'a alternatif olacak" açıklamasında bulundu.
İşte Tüfenkci'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"IRAK'TAKİ YOLLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ, GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI GEREKİYOR"
(Habur'a alternatif kapının açılması) Bu biraz da ilgili kurumların çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak. 2-3 ayda da açılabilir biraz zaman da alabilir. Irak tarafındaki yolların iyileştirilmesi ve o koridorunda da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunlar belli zaman alabilir.
Biz Kürt halkının her zaman, en zor zamanında dahi yanında olduk. Bizim burada alacağımız tedbirler Barzani hükümetine karşı.
CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA SON DURUM
Cilvegözü Sınır Kapısı önemli. Giriş ve çıkış gümrük hizmetleri sınırlandırılmış vaziyette. Suriye'den ülkemize giriş, Türk vatandaşlarının giriş-çıkış ve gümrük hizmetleri durdurulmuş durumda. Gerekçe orada geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen bir takım sıkıntılar. Karşı kapının güvenliği noktasındaki ve oradaki örgütlerin ele geçirmesi neticesinde oluşan bir durum.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar