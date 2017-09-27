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GÜMRÜK BAKANI TÜFENKCİ: HABUR'A ALTERNATİF KAPI İÇİN ÇALIŞIYORUZ


Gümrük Bakanı Tüfenkci: Habur'a Alternatif Kapı İçin Çalışıyoruz
Tarih : 27 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Gümrük Bakanı Tüfenkci: Habur'a Alternatif Kapı İçin Çalışıyoruz(6/10)2

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Irak'a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüfenkci, "Habur'a alternatif kapı için çalışıyoruz. Ovaköy Habur'a alternatif olacak" açıklamasında bulundu.

İşte Tüfenkci'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"IRAK'TAKİ YOLLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ, GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

(Habur'a alternatif kapının açılması) Bu biraz da ilgili kurumların çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak. 2-3 ayda da açılabilir biraz zaman da alabilir. Irak tarafındaki yolların iyileştirilmesi ve o koridorunda da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Bunlar belli zaman alabilir.

Biz Kürt halkının her zaman, en zor zamanında dahi yanında olduk. Bizim burada alacağımız tedbirler Barzani hükümetine karşı.

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA SON DURUM

Cilvegözü Sınır Kapısı önemli. Giriş ve çıkış gümrük hizmetleri sınırlandırılmış vaziyette. Suriye'den ülkemize giriş, Türk vatandaşlarının giriş-çıkış ve gümrük hizmetleri durdurulmuş durumda. Gerekçe orada geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen bir takım sıkıntılar. Karşı kapının güvenliği noktasındaki ve oradaki örgütlerin ele geçirmesi neticesinde oluşan bir durum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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