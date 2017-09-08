Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçı öncesi performanslarını beğenmediği Negredo ve Lens ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın iki oyuncuya, "Sizden beklentilerim büyük. Ancak şu ana kadar gerekli randımanı alamadım. Kalitenizi biliyorum ama şu ana kadar etkili olamadınız" dediği öğrenildi.

"TAKIMA AYAK UYDURMALISINIZ"

Negredo ve Lens'e artık kendilerine gelmeleri gerektiğini hatırlatan Güneş, "Uyum sorununuz olduğunu düşünmüyorum. Takıma bir an önce ayak uydurmassanız size formayı vermem"diye konuştu.

"​ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

iki futbolcuya bu ay ligde ve Avrupa'da önemli maçlar oynayacaklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sizlerden klasınızı ortaya koyarak takıma katkı yapmanızı bekliyorum" dedi.

"​KENDİNİZİ ARTIK İSPAT EDİN"

Negredo ve Lens'e bir sorunları olup olmadığını soran Güneş, "Bir derdiniz varsa benle paylaşın. Beyniniz ne kadar rahat olursa o kadar başarılı olursunuz. Kendinizi ispat edin" ifadesini kullandı..

Kaynak: haberinburada