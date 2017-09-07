GÜNEŞ'TE SON 10 YILIN EN BÜYÜK PATLAMASI YAŞANDI
Güneş'te 2008'den bu yana kaydedilen en güçlü yüzey patlaması yaşandığı belirlendi. Bu sebeple iletişim araçlarının sinyallerinde düzensizlikler olabileceği belirtildi.
Güneş'te 2008'den bu yana kaydedilen en güçlü fırtınanın yaşandığı belirlendi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, dün Güneş'te 2 büyük patlama meydana geldiği bildirildi.
DÖNGÜNÜN EN BÜYÜK PATLAMASI
İlk patlamanın X2,2, ikinci patlamanın da X9,3 olarak sınıflandırıldığı açıklamada, her iki patlamanın da Güneş'in AR 2673 olarak adlandırılan aktif bölgesinde yaşandığı kaydedildi.
Buna göre X9,3 şiddetindeki patlama, Aralık 2008'de başlayan 11 yıllık güneş döngüsünde kaydedilen en güçlü patlama oldu.
İLETİŞİM ARAÇLARINDA DÜZENSİZLİKLER OLABİLİR
NASA, Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin patlama sırasında kaydettiği görüntüleri de paylaştı.
Güneş'te X sınıfı patlamalar, en yoğun patlamalar olarak sınıflandırılıyor. X'in yanındaki rakamlar büyüdükçe patlamanın şiddeti de artıyor.
Güçlü radyasyon patlamaları olarak tanımlanan "güneş patlamalarının" zararlı kısımları, Dünya'nın atmosferini geçip insanları fiziksel olarak etkilemiyor ancak yeterince güçlüyse GPS ve iletişim sinyallerinin yer aldığı atmosfer katmanında düzensizliklere neden olabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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