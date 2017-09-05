Japonya'nın Keio Üniversitesi'nin önderliğinde yapılan çaışmada Samanyolu Galaksisi'nde yeni bir kara delik keşfedildi.

İKİNCİ BÜYÜK KARA DELİK

Keio Üniversitesi'nden Tomoharu Oka önderliğinde yürütülen araştırmada Japon bilim adamları, keşfedilen kara deliğin moleküler gazlarla çevrili olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, Şili'de Atacama Çölü'ndeki ALMA teleskobuyla tespit ettikleri orta kütleli kara deliğin, türünün ilk örneği ve Samanyolu Galaksisi'nde şimdiye kadar keşfedilen 2. büyük kara delik olduğunu bildirdi.

GÜNEŞTEN 100 BİN KAT DAHA BÜYÜK

Galakside alışılmadık bir devinim içindeki gaz bulutunun incelenmesi sırasında keşfedilen kara deliğin, Güneş'ten 100 bin kat büyük olduğu ifade edildi. Daha önce Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde Güneş'inkinden 4 milyon kat büyük kütleye sahip olan ve "Sagittarius A" adı verilen süper kütleli bir kara delik keşfedilmişti. Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

KARA DELİK NEDİR?

Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin, "tekillik"leri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin, bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak, bu da diskin (ve dolaylı olarak kara deliğin) yayılan x-ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Günümüzde, kara deliklerin varlığı, ilgili bilimsel topluluğun (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan) hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.

Kaynak: haberinburada