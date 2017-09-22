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Güzellik Yarışmasında Defalarca Yere Düşen Genç Kız, Çareyi Salonu Terk Etmekte Buldu

GÜZELLİK YARIŞMASINDA DEFALARCA YERE DÜŞEN GENÇ KIZ, ÇAREYİ SALONU TERK ETMEKTE BULDU

Güzellik yarışmasında topuklu ayakkabıyla yürüyemeyen kız, defalarca yere düşünce salonu terk etti.

Tarih : 22 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Güzellik Yarışmasında Defalarca Yere Düşen Genç Kız, Çareyi Salonu Terk Etmekte Buldu(7/10)3

Güzellik Yarışmasında topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan kız defalarca yere kapaklandı.

DEFALARCA DÜŞTÜ

Topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan yarışmacı kız, yere defalarca kapaklanmasına rağmen tekrar ayağa kalkarak yürümeye çalışsa da başarısız oldu.

SONUNDA ÇIKARDI

En sonunda ayakkabıyı çıkarıp yalın ayak yürümeye başlayan kız, salondan üzgün bir biçimde çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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