GÜZELLİK YARIŞMASINDA DEFALARCA YERE DÜŞEN GENÇ KIZ, ÇAREYİ SALONU TERK ETMEKTE BULDU
Güzellik yarışmasında topuklu ayakkabıyla yürüyemeyen kız, defalarca yere düşünce salonu terk etti.
Güzellik Yarışmasında topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan kız defalarca yere kapaklandı.
DEFALARCA DÜŞTÜ
Topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan yarışmacı kız, yere defalarca kapaklanmasına rağmen tekrar ayağa kalkarak yürümeye çalışsa da başarısız oldu.
SONUNDA ÇIKARDI
En sonunda ayakkabıyı çıkarıp yalın ayak yürümeye başlayan kız, salondan üzgün bir biçimde çıktı.
Kaynak: haberinburada
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