Güzellik yarışmasında topuklu ayakkabıyla yürüyemeyen kız, defalarca yere düşünce salonu terk etti.

Güzellik Yarışmasında topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan kız defalarca yere kapaklandı.

DEFALARCA DÜŞTÜ

Topuklu ayakkabının azizliğine uğrayan yarışmacı kız, yere defalarca kapaklanmasına rağmen tekrar ayağa kalkarak yürümeye çalışsa da başarısız oldu.

SONUNDA ÇIKARDI

En sonunda ayakkabıyı çıkarıp yalın ayak yürümeye başlayan kız, salondan üzgün bir biçimde çıktı.

Kaynak: haberinburada