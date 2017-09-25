Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarında devam eden askeri tatbikatta, tanklar 2 bin 226 yıllık Türk ordu tarihinin en eski taktiği olan "Hilal Taktiği"ni uyguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlattığı tatbikat sürüyor. Öğle saatlerinde hareketlenen tatbikat alanında tank ve diğer zırhlı araçlar Hilal Taktiği çalıştı. Hilal tatktiği 2 bin 226 yıllık Türk ordu tarihinin en ünlü taktiği olarak biliniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

TSK'nın, Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tank, obüs ve personel taşıyıcı zırhlı araçların katılımıyla başlattığı tatbikat 8'inci gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde sessizliğini koruyan tatbikat alanı öğle saatlerinde hareketlendi.

BOŞ ALANDA MANEVRA YAPTILAR

Daha önce iş makineleriyle hazırlanan mevzilerinden çıkan tank ve diğer zırhlı araçlar, boş bir alana gelerek manevra yaptı. Zırhlı araçlar, daha sonra ise aldıkları talimat doğrultusunda Hilal Taktiği çalıştı. Araçlar, yaklaşık 2 saat süren tatbikatın ardından mevzilerine döndü.

Kaynak: haberinburada