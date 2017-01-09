Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

hac kayıt yenileme işlemleri başladı!

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2017 yılı hac kayıt yenileme işlemleri başladı. Hac görevini yerine getirmek isteyen 1 milyon 300 bine yakın hacı adayının kayıtlarını 31 Ocak'a kadar yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Hac Kayıt Yenileme İşlemleri Başladı!(5/10)6


2017 yılı hac kayıt yenileme işlemleri başladı. Hac görevini yerine getirmek isteyen 1 milyon 300 bine yakın hacı adayının kayıtlarını 31 Ocak'a kadar yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.



Kutsal hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayın bugünden itibaren 31 Ocak tarihine kadar kayıtlarını yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.



31 OCAK SON GÜN



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları 6 Ocak'ta sona erdi. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, hac görevini yerine getirmek isteyenlerin müftülükler veya internet ortamında başvurularını yaptığını belirterek, şunları söyledi:



"Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da bugünden yani 9 Ocak'tan itibaren 31 Ocak'a kadar kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Bu uygulamaya çeşitli nedenlerle başvuruldu. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Veya hacı adayı vefat etmiş oluyor. MERNİS üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hac  Kayıt  Yenileme  İşlemleri  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER