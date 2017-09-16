Özge Ulusoy'dan ayrılan Hacı Sabancı, önceki gece Bebek Lucca'da üç kadınla bir araya geldi.

MEKANDAN BİRLİKTE ÇIKTILAR

Saatlerce sohbet eden grup, mekandan da birlikte ayrıldı. Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte "Express 2" adlı teknesine binerken muhabirleri fark edince şaşkınlık yaşadı. Teknenin arka bölümüne geçen iki kadının aksine kamara bölümüne giren sarışın güzel saklanmaya çalıştı.

ASLIŞAH'IN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

İşletmeci Mert Vidinli ile birlikte kamara bölümünde oturarak saklanmaya çalışan sarışın kadının bir dönem kardeşi Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar'ın yakın arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı olduğu görüldü. Ekip, Hacı Sabancı'nın Kandilli'deki evine geçti.

Hacı Sabancı böyle yakalandı;

Kaynak: haberinburada