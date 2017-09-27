Hacı Sabancı, moralini bozmak isteyen kadın takipçilerine verdiği "Anlayamazsın ve para nelere kadir gör" cevaplarıyla özgüvenini ispatlayıp, takipçilerini ters köşe yaptı.

Hacı Sabancı takipçilerinin fotoğrafının altına yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla özgüvenini kanıtladı. Takipçileri ise cevapların üzerine söyleyecek söz bulamadı.

ÖZGÜVEN SINAVI VERDİ

Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Ai Wei Wei sergisine giden Hacı Sabancı burada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası gözle görülür şekilde zayıflayan Sabancı'nın fotoğrafının altına yapılan yorumlara verdiği cevaplar ise özgüveninin yüksekliğini gösterdi.

CEVAPLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ TERS KÖŞE YAPTI

Kadın takipçilerinden biri Sabancı'ya, "Garip bir fizyolojin var. Anlam veremiyorum, boyun mu kısa yokya boynunda mı bir sıkıntı var? Bence paran olmazsa hiç giderin yok. Üzgünün... Otur! Sıfır!" yorumunu yaptı.

Hacı Sabacı ise "Boyum kısa... 1.78, para nelere kadir işte görüyorsun" cevabını verdi.

Bir diğer takipçisi ise "Niye shoplu değilken shoplu'ymuş gibi çıkıyor anlamıyorum" yorumunu yazdı. Cool'luktan taviz vermeyen Hacı Sabancı ise "Anlayamazsın..." yanıtını verdi.

İşte Hacı Sabancı'nın paylaşımı ve yorumlara verdiği cevaplar:

Kaynak: haberinburada