HACI SABANCI KADIN TAKİPÇİLERİNİ TERS KÖŞE YAPTI: PARA NELERE KADİR GÖR İŞTE
Hacı Sabancı, moralini bozmak isteyen kadın takipçilerine verdiği "Anlayamazsın ve para nelere kadir gör" cevaplarıyla özgüvenini ispatlayıp, takipçilerini ters köşe yaptı.
Hacı Sabancı takipçilerinin fotoğrafının altına yaptığı yorumlara verdiği cevaplarla özgüvenini kanıtladı. Takipçileri ise cevapların üzerine söyleyecek söz bulamadı.
ÖZGÜVEN SINAVI VERDİ
Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Ai Wei Wei sergisine giden Hacı Sabancı burada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası gözle görülür şekilde zayıflayan Sabancı'nın fotoğrafının altına yapılan yorumlara verdiği cevaplar ise özgüveninin yüksekliğini gösterdi.
CEVAPLARIYLA TAKİPÇİLERİNİ TERS KÖŞE YAPTI
Kadın takipçilerinden biri Sabancı'ya, "Garip bir fizyolojin var. Anlam veremiyorum, boyun mu kısa yokya boynunda mı bir sıkıntı var? Bence paran olmazsa hiç giderin yok. Üzgünün... Otur! Sıfır!" yorumunu yaptı.
Hacı Sabacı ise "Boyum kısa... 1.78, para nelere kadir işte görüyorsun" cevabını verdi.
Bir diğer takipçisi ise "Niye shoplu değilken shoplu'ymuş gibi çıkıyor anlamıyorum" yorumunu yazdı. Cool'luktan taviz vermeyen Hacı Sabancı ise "Anlayamazsın..." yanıtını verdi.
İşte Hacı Sabancı'nın paylaşımı ve yorumlara verdiği cevaplar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar