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Hacı Sabancı, Yeni Aşkı Zeynep Nazlı Kayı'yı Herkese İlan Etti

HACI SABANCI, YENİ AŞKI ZEYNEP NAZLI KAYI'YI HERKESE İLAN ETTİ

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, 10 gün önce tanıştığı Zeynep Nazlı Kayı ile aşk yaşamaya başladı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Hacı Sabancı, Yeni Aşkı Zeynep Nazlı Kayı'yı Herkese İlan Etti(10/10)6

Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı 10 gün önce tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı Zeynep Nazlı Kayı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı

ADI BİRÇOK İSİMLE ANILDI

Hacı Sabancı 6 yıllık sevgilisi manken Özge Ulusoy'dan nisanda ayrılmış, temmuzda Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile yakınlaşmıştı. Ağustosta Bahçelievler Özel Aile Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanı İlkem Öztürk ile kısa süreli flört etmişti.

10 GÜN ÖNCE TANIŞTILAR

Hacı Sabancı 10 gün önce tanıştığı Zeynep Nazlı Kayı ile yeni bir maceraya yelken açtı. Geçen cumartesi Fransa Cannes'a giden ikili, sonra Saint. Tropez'ye geçmişti.

"AKŞAM GÜNEŞİ GÜZELE VURUR"

Hacı Sabancı dün Zeynep Nazlı Kayı ile fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına 'Akşam güneşi güzele vurur' yazdı.

İşte Hacı Sabancı'nın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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