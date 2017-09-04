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Hacklenen Milyonlarca Instagram Kullanıcısının Özel Bilgileri Satışa Çıkarıldı

HACKLENEN MİLYONLARCA INSTAGRAM KULLANICISININ ÖZEL BİLGİLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Bir grup bilgisayar korsanının, hackledikleri milyonlarca Instagram kullanıcısının özel bilgilerini internetten satışa sunduğu belirtildi.

Tarih : 04 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Hacklenen Milyonlarca Instagram Kullanıcısının Özel Bilgileri Satışa Çıkarıldı(8/10)4

Selena Gomez, Emma Watson, Leonardo DiCaprio ve Taylor Swift gibi birçok ünlünün de aralarında bulunduğu Instagram kullanıcısının hesabı geçtiğimiz hafta hacklendi.

JUSTIN BIEBER'IN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Bununla birlikte Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'ın 3 adet çıplak fotoğrafının da, 125 milyon takipçisi olan şarkıcının rızası dışında Instagram hesabından paylaşıldığı kaydedildi.

KULLANICILARIN ÖZEL BİLGİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR

The Verge'ün aktardığına göre bir veya birden çok bilgisayar korsanı, hackledikleri hesapların kullanıcılarının özel bilgilerini de internetten satışa çıkardı.

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre aylık 700 milyon aktif kullanıcının arasından 7-8 milyon hesabın hacklendiğini açıkladı.

INSTAGRAM'IN KURUCU ORTAĞI AÇIKLADI: BİR HATA KEŞFETTİK

Instagram'ın kurucu ortaklarından Mike Krieger, "Instagram topluluğunun güvenliğini son derece önemsiyoruz. Bu yüzden bilmenizi isteriz ki yakın zamanda Instagram'da, bazı kişilerin e-posta adresleri ve telefon numaralarına -halka açık olmamasına rağmen- erişim için kullanılabilecek bir bug (hata) keşfettik" dedi.

"HİÇBİR ŞİFRE İFŞA EDİLMEDİ"

Öte yandan Krieger, hiçbir şifre veya başka bir Instagram aktivitesinin ifşa edilmediğini de sözlerine ekledi.

Hatanın düzeltildiğini belirten Krieger, güvenlik birimleriyle konu üzerinde çalışıldığını aktardı.

"ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

Olaydan 'az sayıda' Instagram kullanıcısının etkilendiğini belirten Krieger, yine de kullanıcılara şifrelerini değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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