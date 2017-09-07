HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU, EN KRİTİK MAÇ FIRAT AYDINUS'UN
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
9 EYLÜL CUMARTESİ:
17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
10 EYLÜL PAZAR:
17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa
17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy
20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
11 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
Kaynak: haberinburada
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