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HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU, EN KRİTİK MAÇ FIRAT AYDINUS'UN


Haftanın hakemleri belli oldu, en kritik maç Fırat Aydınus'un
Tarih : 07 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Haftanın Hakemleri Belli Oldu, En Kritik Maç Fırat Aydınus'un(8/10)4

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

9 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

10 EYLÜL PAZAR:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe: Suat Arslanboğa

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor: Alper Ulusoy

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

11 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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