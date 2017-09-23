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HAKEM ALİ PALABIYIK, MAÇ BİTTİKTEN SONRA OĞUZHAN'A KIRMIZI KART GÖSTERDİ


Hakem Ali Palabıyık, Maç Bittikten Sonra Oğuzhan'a Kırmızı Kart Gösterdi
Tarih : 23 Eylül 2017, 22:50
Puan Ver : Hakem Ali Palabıyık, Maç Bittikten Sonra Oğuzhan'a Kırmızı Kart Gösterdi(10/10)6

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bitti, kırmızı kartlar bitmedi! Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, maç sonunda sinirli bir şekilde hakem Ali Palabıyık'ın yanına gitti. Bu hareketinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

5 KIRMIZI KART ÇIKTI

Oğuzhan Özyakup ile birlikte maçta toplam 5 kırmızı kart çıktı. Mücadelede Ricardo Quaresma, Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Atiba Hutchinson oyun içinde kırmızı kart gören oyunculardı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNE

Hakem Ali Palabıyık ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i 78. dakikada tribüne gönderdi. Palabıyık mücadelede 9 kez sarı kartına başvurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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