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Hakem, Beşiktaş'ın Golünü Ofsayt Gerekçesiyle İptal Etti

HAKEM, BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL ETTİ

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yardımcı hakem, Negredo'nun attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti, siyah-beyazlılar çıldırdı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Hakem, Beşiktaş'ın Golünü Ofsayt Gerekçesiyle İptal Etti(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 61. dakikasında Negredo topu ağlara gönderdi fakat gol değeri kazanmadı.

Derbinin 61. dakikasında Cenk'in pasında rakip sahada topla buluşan Negredo topu Kameni'nin yanından ağlara gönderdi. Siyah beyazlı ekip gol sevinci yaşayacakken yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyona yoğun biçimde itiraz ederken maç devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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