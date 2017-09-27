Afrika'nın güneyinde bulunan Malawi komedi filmlerini aratmayacak bir şike olayına şahitlik etti.

HAKEME ŞİKE YAPMASI İÇİN 20 DOLAR VERİLDİ

ESPN'in haberine göre Malawi alt liglerinde yer alan Nchalo United ile Chitiba United arasında oynanan kupa maçında orta hakem Aziz Nyirenda, yardımcıları Limbani Chisambi ve Stephano Gomani ile dördüncü hakem Jimmy Phiri, Nchalo United'ın maçı kazanması için 20 dolar karşılığında anlaşıp maç öncesi 20 dolar aldı. Ancak maç şike görüşmesinde anlşıldığı gibi Nchalo üstünlüğü ile tamamlanmayıp 1-1 sonra erdi. Penaltı atışlarına giden mücadelede parayı verdiği öne sürülen Nchalo United, kupadan elendi.

ŞİKE PARASINI GERİ ALAMAYINCA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Maç istenildiği gibi sona ermeyince Nchalo United yetkilileri şike parasını geri istedi. Ancak maçın hakemleri aralarında sadece 15 dolar toplayabildiler. Bunun üzerine Nchalo yetkilileri şikayette bulununca şike olayı açığa çıktı.

HAKEMLERE ÖMÜR BOYU MEN CEZASI VERİLDİ

Malawi Hakem Birliği,olayların ardınan maçın dört hakemine ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı. Malawi Ulusal Hakem Birliği Genel Sekreteri Chris Kalichero, 'Böyle bir suç işleniyorsa, sonuç istediğimiz gibi olmasa da, ömür boyu men cezası gerekir' dedi.Yardımcı hakemlerden Chisambi ise 'Yanlış bir şey yapmadım. Hiç para almadım. Hakemlik kariyerimin böyle sona ermesi çok acı' açıklamasını yaptı.

MALAWİ DÜNYANIN EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDEN

Afrika'nın güneyinde yer alan Malawi, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Ülke genelinde kişi başı düşen milli gelir 320 dolar düzeyindedir. Ülke ekonomisi Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kuruluşlar üzerinden gelen paralara bağımlı bir konumdadır. İnsani Gelişim Endeksi'nin 2012 verilerine göre ülke toplamda 187 ülke içerisinde 170. sırayı alabilmektedir.

Kaynak: haberinburada