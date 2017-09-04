HAKKARİ ŞEHİDİNİN CENAZESİNE KATILAN ERDOĞAN, ACILI ANNEYİ TESELLİ ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in cenaze törenine katıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT YAKINLARIYLA SAF TUTTU
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel için Çatalca Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehidin babası Kani Gürel, annesi Aysel Gürel, kardeşi Alihan Gürel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra cenaze namazında şehidin babası ve erkek kardeşiyle yan yana saf tuttu.
ŞEHİDİN CENAZESİ TEKBİRLERLE UĞURLANDI
Daha sonra cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi tekbirler eşliğinde askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin annesi gözyaşı döktü. Şehidin annesi Aysel Gürel'i Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya teskin etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin anne ve babasına başsağlığı dileyerek cenazeden ayrıldı. Şehidin cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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