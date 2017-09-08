HAKKARİ'DE DURANKAYA BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNE SİLAHLI VE BOMBALI SALDIRI
Hakkari'ye bağlı Durankaya Beldesi'nin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezindeki evine PKK'lı teröristler tarafından ses bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.
Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya Beldesi'nin Belediye Başkanı Bağımsız Fatih Keskin'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki iki katlı bahçeli evine PKK'lı teröristler saldırı düzenledi.
KORUMASI VE YAKINLARI ANINDA KARŞILIK VERDİ
Keskin'in evine saat 22.00 sıralarında önce ses bombası atan teröristler, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Keskin'in koruması ile yakınları da anında ateş açarak teröristlere karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından teröristler kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı haberini duyan Başkan Keskin'in yakınları da evine akın etti. Polis evin çevresini güvenlik çemberine alarak koruma sağlarken, kaçan teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu da Başkan Keskin'in evine gelerek incelemelerde bulundu, ekipleri yönlendirdi.
KESKİN: DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, siyasi görüşünden ve duruşundan taviz vermeyeceğini belirterek, "Bu saldırıyı neden yapıyorlar anlamış değilim. Bu gibi saldırılar bizi korkutmaz, siyasi görüşümüzden ve duruşumuzdan hiç kimse bizi vazgeçiremez. Hakkari'nin yerli ailelerindeniz. Geçmişte buradaydık, yine burada olmaya devam edeceğiz. Alnımız açık, başımız dik, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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