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HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI TERÖRİST, ESKİ BDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI


Hakkari'de Öldürülen PKK'lı Terörist, Eski BDP İlçe Başkanı Çıktı
Tarih : 24 Eylül 2017, 17:40
Puan Ver : Hakkari'de Öldürülen Pkk'lı Terörist, Eski Bdp İlçe Başkanı Çıktı(5/10)1

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist Ali Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ, ESKİ BDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK'lıdan birinin 'Serxabun' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi'nde kapatılan BDP'nin İlçe Başkanlığı'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar'ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari'ye gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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