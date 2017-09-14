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HAKKARİ'DE PKK'LILARIN KULLANDIĞI MAĞARADAN CEPHANELİK ÇIKTI!


Hakkari'de PKK'lıların Kullandığı Mağaradan Cephanelik Çıktı!
Tarih : 14 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Hakkari'de Pkk'lıların Kullandığı Mağaradan Cephanelik Çıktı!(8/10)4

Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağarada adeta cephanelik ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

14 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiştir.

MAĞARADAN CEPHANELİK FIŞKIRDI

Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (Doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı-delici, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 2 adet 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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