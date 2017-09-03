HAKKARİ'DE ROKETLİ SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu.
IRAK TARAFINDAN ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ
Açıklamada, "Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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