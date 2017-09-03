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HAKKARİ'DE ROKETLİ SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ


Hakkari'de Roketli Saldırı: 1 Asker Şehit Düştü
Tarih : 03 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Hakkari'de Roketli Saldırı: 1 Asker Şehit Düştü(10/10)6

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda bir asker şehit oldu.

IRAK TARAFINDAN ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe'ye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Açıklamada, "Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır yaralanmıştır. Yaralı askeri personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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