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Hala patlama yapması beklenen Batuhan, TFF 2. Lig'e gitti

HALA PATLAMA YAPMASI BEKLENEN BATUHAN, TFF 2. LİG'E GİTTİ

Gittiği her takımda patlama yapması beklenen ancak hiçbir takımda bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor ile anlaştı.

Tarih : 09 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Hala Patlama Yapması Beklenen Batuhan, Tff 2. Lig'e Gitti(8/10)4

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor forması giyen ve şuan serbest durumda bulunan Batuhan Karadeniz, TFF 2.Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştı.

SİNYALİ ÖNCEDEN VERMİŞTİ

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Yeşil Siyahlı ekiple sözleşme imzalayan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bir takıma imza atacağının sinyalini vermişti.

KENDİSİNDEN BEKLENENİ VEREMEDİ

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde, Türkiye'nin sayılı forvetleri arasındaki yerini alacağı düşünülen Batuhan Karadeniz, disiplinsiz tavırları nedeniyle önce Beşiktaş'tan ayrılmış, daha sonra gittiği hiçbir takımda beklentileri karşılayamamıştı. Her gittiği takımda patlama yapacağı inancı duyulan Batuhan, hiçbir takımı ve taraftarı bu anlamda memnun edemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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