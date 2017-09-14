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Halay Çekerken Kalp Krizi Geçiren Talihsiz Adam Hayatını Kaybetti

HALAY ÇEKERKEN KALP KRİZİ GEÇİREN TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de katıldığı bir düğünde halay çeken 71 yaşındaki adam, kalp krizinden hayatını kaybetti. Talihsiz adamın son anlarında kameralar kayıttaydı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Halay Çekerken Kalp Krizi Geçiren Talihsiz Adam Hayatını Kaybetti(6/10)2

Mardin'in Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana'da oturan 71 yaşındaki Fettah Çağırdan, Mersin'de katıldığı bir yakınının düğününde halay çektiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Çağırdan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağırdan'ın yere yığılma anları ise kamera kayıtlarına yansıdı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Derik İlçesi'ne bağlı Bayraklı Köyü Değirmenli Mezrası'ndan 24 yıl önce Adana'ya göç eden 10 çocuk babası Fattah Çağırdan, 3 gün önce bir yakınlarının Mersin'deki düğününe katıldı. Hareketli müzik eşliğinde halay çeken grubun başına geçen Çağırdan, bir süre oynadıktan sonra sahnenin ortasına çıktığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Fettah Çağırdan, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Çağırdan'ın cenazesi Derik ilçesi Değirmenli mezarlığında toprağa verildi.

SON ANA AİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Halay çeken grubun başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Fettah Çağırdan'ın son anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Çağırdan'ın halay başında bir süre oynadığı daha sonra eline giren bir genç ile birlikte sahnenin ortasına doğru oynayarak giderken aniden yere yığıldığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Çağırdan'ın yere yığıldığını gören yakınları halayı bırakarak kendisine müdahale etmeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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