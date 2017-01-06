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halep'liler evlerine dönüyor

HALEP'LİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Sajjad Malik, Halep'teki yıkım son derece büyük olmasına rağmen ateşkesin ardından Suriyelilerin kente dönmeye başladığını bildirdi.

Tarih : 06 Ocak 2017, 12:33
Puan Ver : Halep'liler Evlerine Dönüyor(6/10)5


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Sajjad Malik, Halep'teki yıkım son derece büyük olmasına rağmen ateşkesin ardından Suriyelilerin kente dönmeye başladığını bildirdi. Malik, Halep'ten telekonferans yöntemiyle bağlandığı basın toplantısında, "Şimdiye kadar 2 bin 200 Suriyeli aile, Halep'in doğusuna döndü" dedi. Halep'teki yıkımın son derece büyük olduğuna ve kentin yeniden inşasının uzun süreceğine dikkati çeken Malik, "Hava çok soğuk ve insanlar pencereleri, kapıları olmayan evlere dönüyor" diye konuştu. Silahların susmasıyla çocukların zarar gören binalardan dışarı çıkarak sokaklarda oynadığını, ateşkesin ardından iyimserlik ve umut gördüklerini belirten Malik, savaş öncesi 4 milyon kişinin yaşadığı Halep'te şu anda 1,5 milyon kişinin olduğunu tahmin ettiklerini aktardı.



KOALİSYONDAN MUSUL'A 450 ASKER DAHA

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna destek veren koalisyon birliklerinin sayısının iki katına çıkarıldığını söyledi. Bağdat'ta bulunan Dorrian, "Irak güvenlik güçlerinin Musul'da ilerleyişini hızlandırmak için koalisyon, terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı" dedi. Dorrian, koalisyonun aralarında mühendis, istihbarat uzmanı, özel kuvvet birliklerinin de bulunduğu 450 askeri daha Musul'a gönderdiğini kaydetti.



 



kaynak:sabah








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