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halil ibrahim pehlivan adanaspor'da

HALİL İBRAHİM PEHLİVAN ADANASPOR'DA

Adanaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Tarih : 28 Ocak 2017, 12:12
Puan Ver : Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor'da(5/10)7


Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı. Pehlivan, hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade ederek, Adanaspor camiasına katkı sağlamak için sabırsızlandığını kaydetti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Halil  İbrahim  Pehlivan  Adanaspor  Da    haber

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