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Hamdi Ulukaya, Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası arasına girdi

HAMDİ ULUKAYA, YAŞAYAN EN BÜYÜK 100 İŞ DEHASI ARASINA GİRDİ

Chobani markasıyla ABD'nin gıda devleri arasına giren Hamdi Ulukaya, Forbes Dergisi'nin hazırladığı "Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası" listesine dahil edildi.

Tarih : 20 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Hamdi Ulukaya, Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası Arasına Girdi(6/10)2

Amerika merkezli dünyaca ünlü Forbes dergisi, 100. yaşını bir dizi özel çalışma ile kutluyor. Derginin bu kapsamda hazırladığı "Yaşayan En Büyük 100 İş Dehası" listesinde, Chobani markasının kurucusu Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya da yer aldı.



EN MÜTHİŞ İŞ DÜNYASI PORTRESİ



Forbes dergisi, internet sitesinde listeyi "Forbes'un 100 yılını kutlamak üzere 100 girişimci, vizyoner ve kapitalizm kâhininden A'dan Z'ye bir ansiklopedi oluşturacak fikirleri derledik. Ortaya iş dünyasının en müthiş deneme yazısı koleksiyonu ve ticaret tarihinin en müthiş portre portfolyosu çıktı" sözleriyle tanımladı.



Dergi, 100 iş insanının en etkili görüşlerini bir araya getiren koleksiyonda Hamdi Ulukaya'ya şu sözleri ile yer verdi:



"SİZ YÜRÜYÜN…



Mevlana, "Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür" demiş. Ben Chobani'yi kurmaya giriştiğimde, ne daha önce bir şirket yönetmiştim ne de ortada bir iş planım vardı. Gözüme fabrikanın eskimiş duvarları takıldı; bu duvarların fena halde boyanmaya ihtiyacı vardı ve bu kolaylıkla halledilebilecek bir sorundu. Ben de gidip biraz boya aldım ve ilk beş çalışanımızla beraber kolları sıvayıp işe giriştik. Bu, benim o güne kadar aldığım ilk ve en iyi karardı. Harekete geçmenin, bir eylemde bulunmanın sihirli bir tarafı var; insana düşünmenin, yeni fikirler geliştirmenin kapısını açıyor ve bir ilerleme kaydettiğinizi hissettiriyor. Bu yüzden, oturup beklemeyin, yürümeye başlayın, merak etmeyin yol kendiliğinden görünür.



…AMA YALNIZ YÜRÜMEYİN"



Her şeyi tek başınıza yapamazsınız, özellikle de belirli bir noktaya geldikten sonra. Bunun imkânı yok. Chobani'yi sıfırdan kurarken kendi potansiyelime inanmam, kendi kararlarıma güvenmem gerekiyordu ve bugün de hâlâ böyle yapıyorum. Fakat hem Chobani'yi kurarken hem de şirketi bugünkü noktaya taşırken, hayatın her alanında güvenebileceğim pek çok insanla birlikte yürüdüm. Her şeyi tek başınıza yapamazsınız, güvenebileceğiniz bir ekip şart."



Kısa bir süre önce de Fortune Dergisi, her yıl yayınladığı "Dünyayı Değiştiren 50 Şirket" listesinde Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu, ABD'nin son 10 yılda en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Chobani'ye yer vermişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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