Güzel oyuncu Hande Erçel şu sıralar gönlünü Gloria Jeans kahve zincirinin Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler'e kaptırmış.

AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR

Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alan çift, aşklarını saklamadan İstanbul gecelerinde gezmeye bile başlamış. Duyduğuma göre, ortak arkadaşları vesilesiyle Cihangir'deki gece kulübü Hazine'de tanışmışlar. Geçtiğimiz salı gecesi yine aynı yerde sabaha kadar eğlenmişler.

TESCİLLİ ÇAPKIN

Mehmet Dinçerler, daha önce Deniz Akkaya, Ece Seçkin gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Dinçerler'in adı bir dönem Caner Erkin'den boşanan Asena Atalay ile de anılmıştı.

Kaynak: haberinburada