HANDE ERÇEL, TESCİLLİ ÇAPKIN MEHMET DİNÇERLER İLE AŞK YAŞIYOR
İki yıllık sevgilisi Ekin Mert Daymaz ile geçtiğimiz mayıs ayında ayrılan güzel oyuncu Hande Erçel, Gloria Jeans kahve zincirinin Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler'la aşk yaşamaya başladı.
Güzel oyuncu Hande Erçel şu sıralar gönlünü Gloria Jeans kahve zincirinin Türkiye CEO'su Mehmet Dinçerler'e kaptırmış.
AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR
Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe alan çift, aşklarını saklamadan İstanbul gecelerinde gezmeye bile başlamış. Duyduğuma göre, ortak arkadaşları vesilesiyle Cihangir'deki gece kulübü Hazine'de tanışmışlar. Geçtiğimiz salı gecesi yine aynı yerde sabaha kadar eğlenmişler.
TESCİLLİ ÇAPKIN
Mehmet Dinçerler, daha önce Deniz Akkaya, Ece Seçkin gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Dinçerler'in adı bir dönem Caner Erkin'den boşanan Asena Atalay ile de anılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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